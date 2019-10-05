Somali'de, italyan askeri konvoyuna bombalı saldırı anı kamerada
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da 30 Eylül'de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 11:16 Kaynak: DHA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da 30 Eylül'de İtalyan konvoyuna düzenlenen intihar saldırısının görüntüleri paylaşıldı. Patlamayı, El Şebab militanları üstlenmişti.
İtalyan ordusu, Somali'de İtalyan konvoyuna yapılan intihar saldırısının görüntülerini paylaştı. Patlama sonucunda Somalili 3 sivil yaralanmış ve askeri araçlarda hasar meydana gelmişti.
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