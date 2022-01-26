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Somali'de kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişi öldü - Son Dakika

Somali'de kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişi öldü

26.01.2022 21:03
Somali'de kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişi öldü

Somali'de bir kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali'de bir kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişinin öldüğü, iki kişinin de yaralandığı bildirildi.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Bari bölgesinde düzenlenen saldırıda çoğunlukla güvenlik güçlerinin kullandığı bir kafeterya hedef alındı.

Bombalı saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği, iki kişinin yaralandığı kaydedildi.

Eş-Şebab terör örgütünün üstlendiği saldırıda yaralananlardan birinin de polis olduğu açıklandı.

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Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişi öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Somali'de kafeteryaya düzenlenen bombalı saldırıda en az bir kişi öldü - Son Dakika
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