Son dakika haber: Somali'de kontrol noktasına bombalı saldırı: 4 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Somali'de kontrol noktasına bombalı saldırı: 4 ölü

11.05.2022 14:14
Son dakika haber: Somali'de kontrol noktasına bombalı saldırı: 4 ölü

Son dakika haberi: Somali'nin başkenti Mogadişu'daki havaalanı yakınında bulunan bir kontrol noktasını hedef alan bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki havaalanı yakınında bulunan bir kontrol noktasını hedef alan bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan havaalanı yakınındaki bir kontrol noktasında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis memuru Ali Hassan, saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Görgü tanıklarına göre çok sayıda yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın üstendiği saldırı, cumhurbaşkanı adaylarının Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde milletvekillerine hitap edeceği ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı havaalanı bölgesine gittiği sırada gerçekleştirildi.

Eş-Şebab, sık sık Mogadişu'da ve ülkenin farklı noktalarında saldırılar düzenliyor.

(İHA)

Son dakika haber: Somali'de kontrol noktasına bombalı saldırı: 4 ölü
Son dakika haber: Somali'de kontrol noktasına bombalı saldırı: 4 ölü
Son dakika haber: Somali'de kontrol noktasına bombalı saldırı: 4 ölü
Son dakika haber: Somali'de kontrol noktasına bombalı saldırı: 4 ölü
Son dakika haber: Somali'de kontrol noktasına bombalı saldırı: 4 ölü

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Bolivya'da üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı Son dakika haber: Bolivya'da üniversitede izdiham: 4 ölü, 70 yaralı Son dakika haber! Nijerya'da silahlı saldırı: 48 ölü Son dakika haber! Nijerya'da silahlı saldırı: 48 ölü

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Somali'de kontrol noktasına bombalı saldırı: 4 ölü - Son Dakika


Son Dakika
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
16:00 Arkadaşlarına veda notu bırakıp, Karadeniz'e atladı: Yusuf'un hazin sonu
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:16:37. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Somali'de kontrol noktasına bombalı saldırı: 4 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement