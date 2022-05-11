Son dakika haber: Somali'de kontrol noktasına bombalı saldırı: 4 ölü - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki havaalanı yakınında bulunan bir kontrol noktasını hedef alan bombalı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan havaalanı yakınındaki bir kontrol noktasında bombalı saldırı gerçekleştirildi. Polis memuru Ali Hassan, saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Görgü tanıklarına göre çok sayıda yaralı da ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Terör örgütü Eş-Şebab'ın üstendiği saldırı, cumhurbaşkanı adaylarının Pazar günkü cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde milletvekillerine hitap edeceği ve yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı havaalanı bölgesine gittiği sırada gerçekleştirildi.

Eş-Şebab, sık sık Mogadişu'da ve ülkenin farklı noktalarında saldırılar düzenliyor.

(İHA)