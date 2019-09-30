Son Dakika Haberleri: Somali'de konuşlu Amerikan ve İtalyan askerlerine çifte bombalı saldırı
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Somali'de konuşlu Amerikan ve İtalyan askerlerine çifte bombalı saldırı

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da görevli İtalyan askeri konvoyu ve Baledogle kentindeki Amerikan askeri üssü pazartesi günü iki ayrı silahlı saldırıya hedef oldu.

Somali'de konuşlu Amerikan ve İtalyan askerlerine çifte bombalı saldırı, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da görevli İtalyan askeri konvoyu ve Baledogle kentindeki Amerikan askeri hava üssü pazartesi günü iki ayrı bombalı saldırıya hedef oldu.


İtalya Savunma Bakanlığı, bu ülkedeki AB askeri gücü bünyesinde görevli konvoydaki bir araca yapılan saldırıda yaralanan ve ölen olmadığını duyurdu. Reuters görgü tanıklarına dayandırarak verdiği haberinde, askeri aracın ağır hasar gördüğünü duyurdu.

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Mogadişu, Somali, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 04:16 
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