Somali'de korona virüsten ilk ölüm - Son Dakika

Somali'de korona virüsten ilk ölüm
6 saat önce
Somali'de korona virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı bildirildi.
Somali'de korona virüs kaynaklı ilk ölümün yaşandığı bildirildi.
Çin'de ortaya çıkan ve dünya genelinde 87 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ölümcül korona virüs nedeniyle Somali'de ilk ölüm gerçekleşti.
Somali Sağlık Bakanı Fawziya Abikar Nur Twitter'dan yaptığı açıklamada, korona virüs nedeniyle gerçekleşen ölümü doğruladıklarını ifade etti. Bakan Nur, 4 yeni virüs vakasının tespit edildiğini ve ülke genelinde vaka sayısının 12'ye yükseldiğini kaydetti. - MOGADİŞU
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 09:53 Kaynak: İHA
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