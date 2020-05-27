Somali'de Kovid-19 vaka sayısı 1731'e çıktı - Son Dakika

Somali'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısının 1731'e yükseldiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığın Twitter hesabında yer alan açıklamada, ülkede son 24 saatte vaka sayısı 31 artarak 1731 olduğu belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle toplam 67 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, 265 kişinin de iyileştiği vurgulandı.

Açıklamada, son 24 saatte virüs kaynaklı ölüm olmadığı kaydedildi.

Afrika kıtasında vaka sayısı 120 bine yaklaştı

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) son verilerine göre, kıtada virüs görülen kişi sayısı son 24 saatte 4 bin artarak 119 bin 391'e yükseldi.

Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 3 bin 589'a yükselirken, hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 48 bin 618 ulaştı.

Eritre ve Seyşeller'de aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Eritre, Lesotho, Namibya, Ruanda, Seyşeller ve Uganda'da şu ana kadar virüs kaynaklı ölüm rapor edilmedi.