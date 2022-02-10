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Somali'de kuraklık 700 bin besi hayvanını telef etti - Son Dakika

Somali'de kuraklık 700 bin besi hayvanını telef etti

10.02.2022 22:32
Somali'de kuraklık 700 bin besi hayvanını telef etti

Uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children, Somali'de kuraklıktan ötürü deve, koyun, keçi ve sığır gibi yaklaşık 700 bin besi hayvanının telef olduğunu bildirdi.

Uluslararası sivil toplum örgütü Save The Children, Somali'de kuraklıktan ötürü deve, koyun, keçi ve sığır gibi yaklaşık 700 bin besi hayvanının telef olduğunu bildirdi.

Save The Children'dan yapılan açıklamada, ülkenin son 10 yıldaki en büyük kuraklık kriziyle yüz yüze olduğu ifade edilerek, hanelerin yüzde 70'inin yeterli gıda bulamadığı aktarıldı.

Açıklamada, bu yıl şubat ve mayıs arasında 4,6 milyon Somalilinin gıda güvensizliği içinde olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Kuraklıktan ötürü son iki ayda Somali'de 700 bin sığır, deve, koyun ve keçinin telef olduğu aktarılan açıklamada, ülke genelinde sağlık, gıda, eğitim ve su ihtiyaçları için yaklaşık 1,5 milyar dolara gerek duyulduğu vurgulandı.

Birleşmiş Milletler, Afrika'nın doğusunda 1980'lerden bu yana görülen en şiddetli kuraklık dalgasının yaklaşık 13 milyon kişiyi şiddetli açlığa mahkum ettiğini açıklamıştı.

Hayvancılık Somali'deki en önemli geçim kaynaklarından birini oluşturuyor. Ülkede, 2011'deki kuraklık ve gıda krizi nedeniyle yaklaşık 260 bin kişi hayatını kaybetmişti.

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Togo Cumhuriyeti, Somali, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de kuraklık 700 bin besi hayvanını telef etti - Son Dakika


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