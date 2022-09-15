Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Hükümet, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali hükümetine, yurt dışından gelen yardımları dağıtmama suçlaması - Son Dakika

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