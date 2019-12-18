Somali'de Maraş biberi üretiliyor - Son Dakika
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Somali'de Maraş biberi üretiliyor

7 saat önce

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinden olan Maraş biberi, Afrika ülkesi Somali'de de üretilecek.

Somali'de Maraş biberi üretiliyor, System.String[]

Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetlerinden olan Maraş biberi, Afrika ülkesi Somali'de de üretilecek.


Kahramanmaraş'tan Somali'deki 3 bin dönüm alana ekilmek üzere Maraş biberi gönderildi. Ekimi yapılan biberin hasat edilmesinin ardından kente getirilip Alpedo-Kervan Lezzet Grubu tarafından işlenip satışının yapılması planlanıyor.


Alpedo-Kervan Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu, "Kahramanmaraş'ta dondurma ve biber gibi çok değerli değerlerimiz var. Kahramanmaraş Biberciler Odası Başkanı Muhittin Balçın kardeşimiz Somali'ye biberimizin tohumunu gönderdi, orada 3 bin dönüm civarında biber ekildi. İnşallah bizlerde, oradaki biberlerimizi Kahramanmaraş'a getirip burada işleyip bütün Türkiye'ye sunmak istiyoruz" diye konuştu.


İş adamlarının Somali'ye yatırım yapmalarını isteyen Somali'nin Ankara Büyükelçisi H.E Jama Abdullahi Mohamed ise, "3 bin dönüm biber ekimi yapıldı. İnşallah başka kardeşlerimizde Somali'ye gelip balıkçılık, petrol ve tarım alanında yatırım yaparlar. Bizim çok güzel toprağımız var biberinde kaliteli çıkacağına inanıyorum ve bu hem bizim, hem de Kahramanmaraş için iyi bir reklam olacağına inanıyorum" ifadesini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Afrika, Somali, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 09:58 Kaynak: İHA
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