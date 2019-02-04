Son Dakika Haberleri: Somali'de Mogadişu Alışveriş Merkezi Önünde Patlama Oldu

Somali'de Mogadişu Alışveriş Merkezi Önünde Patlama Oldu

17 dakika önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan "Mogadishu Mall" önünde büyük patlama meydana geldi.

Somali'de Mogadişu Alışveriş Merkezi Önünde Patlama Oldu, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan "Mogadishu Mall" önünde büyük patlama meydana geldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da, belediye binasının yakınlarında bulunan Mogadishu Mall adlı alışveriş merkezinin önünde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sesinin duyulduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olayda ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:55 Kaynak: İHA

Somali, Mogadişu, 3. Sayfa
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