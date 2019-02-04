Somali'de Mogadişu Alışveriş Merkezi Önünde Patlama Oldu
17 dakika önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan "Mogadishu Mall" önünde büyük patlama meydana geldi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan "Mogadishu Mall" önünde büyük patlama meydana geldi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da, belediye binasının yakınlarında bulunan Mogadishu Mall adlı alışveriş merkezinin önünde patlama meydana geldi. Şiddetli patlama sesinin duyulduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.
Olayda ölü ve yaralı sayısı henüz bilinmiyor. - MOGADİŞU
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:55 Kaynak: İHA
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