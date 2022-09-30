Aden'in ölümüne ilişkin hükümetten henüz açıklama yapılmazken saldırıyı üstlenen de olmadı.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali'de düzenlenen mayınlı saldırıda Mogadişu Emniyet Müdürü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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