Somali'de düzenlenen mayınlı saldırıda Mogadişu Emniyet Müdürü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Somali'de düzenlenen mayınlı saldırıda Mogadişu Emniyet Müdürü yaşamını yitirdi

30.09.2022 13:00
Somali'de düzenlenen mayınlı saldırıda Mogadişu Emniyet Müdürü yaşamını yitirdi

Somali'de Mogadişu Emniyet Müdürü Ferhan Muhammed Aden'in yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de Mogadişu Emniyet Müdürü Ferhan Muhammed Aden'in yola döşenen mayının infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal medyada yer alan haberlerde, başkent Mogadişu'nun 30 kilometre kuzeyindeki Balcad bölgesinde yola döşenen mayının patlatılması sonucu Mogadişu Emniyet Müdürü Aden'in öldüğü belirtildi.

Haberde, Aden'in ülkenin Orta Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a karşı verilen mücadeleyi yönettiği aktarıldı.

Aden'in ölümüne ilişkin hükümetten henüz açıklama yapılmazken saldırıyı üstlenen de olmadı.

Ülke genelinde Eş-Şebab'a yönelik son günlerde yapılan operasyonlarda yüzlerce örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de düzenlenen mayınlı saldırıda Mogadişu Emniyet Müdürü yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Somali'de düzenlenen mayınlı saldırıda Mogadişu Emniyet Müdürü yaşamını yitirdi - Son Dakika
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