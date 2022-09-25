Öte yandan, ordunun örgüte yönelik operasyonlarında bu sabah Hirshabelle, Galmudug ve Güneybatı eyaletlerinde en az 14 köy ve kasaba geri alındı.

Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eş-Şebab, başkent Mogadişu'daki bir askeri tesisi bombaladı - Son Dakika

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