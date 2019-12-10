Son Dakika Haberleri: Somali'de otele silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
Son Dakika Güncel Somali'de otele silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Somali'de otele silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı

6 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanında bulunan otele düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Somali'de otele silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanında bulunan otele düzenlenen terör saldırısında ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken otelde bulunan 2 teröristin içeride bulunanları rehin aldığı belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanında bulunan SYL Oteli'ne saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, terör örgütü Eş-Şebab mensubu 5 militan güvenliği sağlayan askerleri etkisiz hale getirdikten sonra fuarda bulunan kalabalığa ateş etmeye başladı. Olay yerine gelen özel hareket askerleri 3 saldırganı etkisiz hale getirdi. Çıkan çatışmadan kurtulan 2 militanın ise içeride bulunan sivil vatandaşları rehin aldığı aktarıldı. İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaşamını yitirdiği 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayında güvenlik güçlerinin alarm seviyesinde bulunduğu ve rehineleri kurtarmak için çalıştığı belirtildi.

(İHA)

Mogadişu, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 10:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler
ABD'de silahlı çatışma paniği! 1 polis yaralandı Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 05:10:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'de otele silahlı saldırı: 3 ölü, 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]