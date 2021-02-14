Somali'de parlamento binasının girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasındaki patlamada 2 kişi öldü - Son Dakika

Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Patlamada araç ve çevredeki iş yerlerinde hasar oluşurken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Aamin Ambulans Hizmetlerince yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Başkent Mogadişu 'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

Doğu Afrika ülkesi Somali 'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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