Somali'de parlamento binasının girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasındaki patlamada 2 kişi öldü - Son Dakika

Somali'de parlamento binasının girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasındaki patlamada 2 kişi öldü

14.02.2021 01:03
Somali'de parlamento binasının girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasındaki patlamada 2 kişi öldü, System.String[]

Doğu Afrika ülkesi Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Doğu Afrika ülkesi Somali'de parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Başkent Mogadişu'da parlamento binasının girişindeki güvenlik kontrol noktasında, patlayıcı yüklü bir araç infilak ettirildi.

Aamin Ambulans Hizmetlerince yapılan açıklamaya göre, saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı.

Patlamada araç ve çevredeki iş yerlerinde hasar oluşurken, bölgeye güvenlik güçleri sevk edildi.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Terör örgütü Eş-Şebab, ülkede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Parlamento, Mogadişu, Afrika, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de parlamento binasının girişinde bulunan güvenlik kontrol noktasındaki patlamada 2 kişi öldü - Son Dakika


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