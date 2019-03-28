Somali'de Patlama: 18 Ölü, 16 Yaralı
1 saat önce
Somali'de meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.
Somali
'de meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı. Somali'nin başkenti Mogadişu
'da Wehliye Oteli yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Olayda 18 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Patlama sesi şehrin bir çok noktasında duyulurken ve olay yeri yakınlarında bulunan binalarda maddi hasar meydana geldi, çok sayıda araç zarar gördü. Çevre yollar trafiğe kapatılırken çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye gönderildi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da son bir haftada 7 patlama meydana geldi.
(Abdiwali Ali Ibrahim/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:21 Kaynak: İHA
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