Son Dakika Haberleri: Somali'de Patlama: 18 Ölü, 16 Yaralı

Somali'de Patlama: 18 Ölü, 16 Yaralı

9 dakika önce

- Somali'de patlama: 18 ölü, 16 yaralıMOGADİŞU - Somali'de meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.

Somali'de Patlama: 18 Ölü, 16 Yaralı, System.String[]
- Somali'de patlama: 18 ölü, 16 yaralı

MOGADİŞU - Somali'de meydana gelen patlamada 18 kişi hayatını kaybederken 16 kişi de yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Wehliye Oteli yakınlarında bomba yüklü araç patladı. Olayda 18 kişi hayatını kaybederken, 16 kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Patlama sesi şehrin bir çok noktasında duyulurken ve olay yeri yakınlarında bulunan binalarda maddi hasar meydana geldi, çok sayıda araç zarar gördü.
Çevre yollar trafiğe kapatılırken çok sayıda itfaiye ve ambulans bölgeye gönderildi.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da son bir haftada 7 patlama meydana geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:31 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cinayet Şüphelisi, Narkozun Etkisiyle Gerçek Adını Söyleyince Yakalandı Yeni Zelanda'daki En Büyük Caminin İmamı, Katliamdan Mossad'ı Sorumlu Tuttu Arazi Tartışması Yüzünden 2 Kişinin Öldüğü Olayla İlgili Kan Donduran İfade: Çocuğu Öldürün, Delil Kalmasın Son Dakika! Havalimanında Başörtülü Kadınlara Hakaret Eden Kişi Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 23:40:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'de Patlama: 18 Ölü, 16 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]