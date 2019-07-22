Somali'de patlama
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Somali'de Mogadişu Havalimanı'na giden yolda patlama meydana geldi.
Somali Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:50 Kaynak: İHA
'de Mogadişu
Havalimanı'na giden yolda patlama meydana geldi. Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan havalimanına giden K4 yolu üzerindeki ilk kontrol noktasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çatışma sesleri yükseldi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.
(İHA)
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