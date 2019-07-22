Son Dakika Haberleri: Somali'de patlama
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Somali'de patlama

4 dakika önce

Somali'de Mogadişu Havalimanı'na giden yolda patlama meydana geldi.

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Somali'de Mogadişu Havalimanı'na giden yolda patlama meydana geldi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan havalimanına giden K4 yolu üzerindeki ilk kontrol noktasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çatışma sesleri yükseldi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. - MOGADİŞU
Mogadişu, Somali, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 11:54 Kaynak: İHA
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