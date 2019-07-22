Somali'de patlama

Somali'de Mogadişu Havalimanı'na giden yolda patlama meydana geldi.

Somali'de Mogadişu Havalimanı'na giden yolda patlama meydana geldi.



Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan havalimanına giden K4 yolu üzerindeki ilk kontrol noktasında sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çatışma sesleri yükseldi. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. - MOGADİŞU

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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