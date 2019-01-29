Somali'de Patlama: 3 Yaralı
54 dakika önce
Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araç infilak etti.
Somali
'nin başkenti Mogadişu
'da bomba yüklü araç infilak etti. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da yeni açılan bir kafe, petrol istasyonu ve bakanlıkların olduğu bölgede bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
Patlama sesinin tüm şehirde duyulduğu ve patlamanın gerçekleştiği yerde bulunan araçların alev aldığı aktarıldı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiği, bölgenin emniyet güçleri tarafından güvenlik kordonuna alınarak giriş çıkışlara kapatıldığı bildirildi. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediliyor. - MOGADİŞU
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:49 Kaynak: İHA
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