Son Dakika Haberleri: Somali'de Patlama: 5 Ölü

Somali'de Patlama: 5 Ölü

27 dakika önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Somali'de Patlama: 5 Ölü, System.String[]
Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarında meydana gelen patlama sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da devlet tiyatrosu yakınlarındaki bir araç kontrol noktasında patlama meydana geldi. Bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu çok sayıda ambulansın sevk edildiği, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi. Bölgede silah seslerinin duyulmaya devam ettiği gelen bilgiler arasında. Saldırının sorumluluğunu ise terör örgütü Eş-Şebap üstlendi. - MOGADİŞU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:15 Kaynak: İHA

Mogadişu, Somali, 3. Sayfa
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