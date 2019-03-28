Son Dakika Haberleri: Somali'de Patlama: En Az 5 Ölü, 25 Yaralı

Somali'de Patlama: En Az 5 Ölü, 25 Yaralı

1 saat önce

- Somali'de patlama: En az 5 ölü, 25 yaralıMOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da Wehliye Oteli yakınında bombalı araç saldırısı düzenlendi.

- Somali'de patlama: En az 5 ölü, 25 yaralı

MOGADİŞU - Somali'nin başkenti Mogadişu'da Wehliye Oteli yakınında bombalı araç saldırısı düzenlendi. Saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.
Somali'nin başkenti Mogadişu'nun Mekke Sokağı'nda bombalı araç saldırısı düzenlendi. Wehliye Oteli'nin yakınında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken 25 kişi yaralandı.
Amin Ambulans Firması Müdürü Abdülkadir Abdurrahman yaptığı açıklamada, "Ekiplerimiz olay yerinden 5 cenazeyi ve 25 yaralıyı taşıdı ancak kesin zayiat değil" dedi. Abdurrahman, sağlık ekiplerinin halen olay yerinde olduğunu kaydetti.
Polis Memuru Muhammed Farah, caddedeki birçok araç ve dükkanın ağır hasar gördüğünü bildirdi.
Patlamanın görgü tanıklarından Abdülsamed Muhammed, büyük bir alev topu gördüğünü, ardından birçok ambulansın olay yerine geldiğini söyleyerek, "Ayrıca silah sesi duydum ancak kimin ateş ettiğini bilmiyorum" dedi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:08 Kaynak: İHA

Mogadişu, Somali, Güncel
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