Somali'de patlayıcı yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi - Son Dakika

NISA, kimyasalın nerede ele geçirildiği ve gözaltına alınan kişilerle ilgili bilgi paylaşmadı.

Operasyonda, kimyasalları ülkeye sokmaya çalışan kişiler de yakalanırken, sülfürik asidin Somali'deki terör örgütü Eş-Şebab'a ait olduğu bildirildi.

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