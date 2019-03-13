Somali'de Pazara Bombalı Saldırı: 5 Ölü
1 saat önce
Somali'nin güneybatısındaki bir canlı hayvan pazarında el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Somali
'nin güneybatısındaki bir canlı hayvan pazarında el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Pazarın yaklaşık 30 kilometre uzağında yer alan Baidoa şehri sözcülerinden Nuradin Yusuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü Eş-Şebab'ın pazarda alışveriş halinde olan masum insanlara el yapımı patlayıcılarla saldırdığını söyledi.
Yusuf, saldırıda 5 kişinin öldüğünü dile getirdi.
Patlamalar nedeniyle 40'tan fazla kişinin de yaralandığını belirten Yusuf, yaralalıların bölgedeki hastanelere nakledildiğini kaydetti.
Eş-Şebab, saldırının sorumluluğunu üslendi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:03 Kaynak: AA
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