Başkent Mogadişu 'da pist dışına acil iniş yapan uçaktaki mürettebat ve yolcu, 30 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Somali 'de pist dışına mecburi iniş yapan bir yolcu uçağının ters döndüğü, uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların kazadan kurtulduğu bildirildi.

Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağındaki 30 kişi kurtuldu - Son Dakika

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