Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağındaki 30 kişi kurtuldu - Son Dakika
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Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağındaki 30 kişi kurtuldu

18.07.2022 14:14
Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağındaki 30 kişi kurtuldu

Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan bir yolcu uçağının ters döndüğü, uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların kazadan kurtulduğu bildirildi.

Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan bir yolcu uçağının ters döndüğü, uçakta bulunan mürettebat ile yolcuların kazadan kurtulduğu bildirildi.

Yerel basındaki habere göre, mecburi iniş yapan uçağın Baidoa şehrinden gelen iç hatlar uçağı olduğu bilgisi paylaşıldı.

Başkent Mogadişu'da pist dışına acil iniş yapan uçaktaki mürettebat ve yolcu, 30 kişinin güvenli bir şekilde tahliye edildiği belirtildi.

Sosyal medyada, Mogadişu Havalimanı'nın dışına mecburi iniş yapan uçağın ters dönüğü ve alev aldığı görüntüler yer aldı.

Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

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Kaynak: AA

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağındaki 30 kişi kurtuldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Somali'de pist dışına mecburi iniş yapan yolcu uçağındaki 30 kişi kurtuldu - Son Dakika
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