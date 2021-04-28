Somali'de polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 7 ölü - Son Dakika

Saldırıda ölenler arasında 2 polis bulunduğunu aktaran Kalaf, polis merkezine gitmeye çalışan saldırganların kontrol noktasında engellendiğini ifade etti.

Polis sözcüsü Abdülgani Muhammed Kalaf, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıda en az 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Somali 'nin başkenti Mogadişu 'nun güneyindeki bir polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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