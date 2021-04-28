Somali'nin başkenti Mogadişu'nun güneyindeki bir polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Polis sözcüsü Abdülgani Muhammed Kalaf, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırıda en az 11 kişinin yaralandığını belirtti.
Kalaf, "Saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti. Engellemeseydik can kaybı artabilirdi." dedi.
Saldırıda ölenler arasında 2 polis bulunduğunu aktaran Kalaf, polis merkezine gitmeye çalışan saldırganların kontrol noktasında engellendiğini ifade etti.
Saldırıyı Eş-Şebab terör örgütü üstlendi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Somali'de polis kontrol noktasına bombalı saldırı: 7 ölü - Son Dakika