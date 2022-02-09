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Somali'de roket saldırısında 4 kişi öldü - Son Dakika

Somali'de roket saldırısında 4 kişi öldü

09.02.2022 20:46
Somali'de roket saldırısında 4 kişi öldü

Somali'de bir seçim merkezine vatandaşların oy verme işlemi sırasında düzenlenen roket saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Somali'de bir seçim merkezine vatandaşların oy verme işlemi sırasında düzenlenen roket saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Somali'nin Güney Batı eyaletindeki meclis seçimleri sırasında düzenlenen saldırıda 8 kişi yaralandı.

Seçim merkezine düzenlenen roket saldırısında en az 4 kişi hayatını kaybederken ölenlerden birinin polis olduğu belirtildi.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

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Güney Batı, Somali, Roket, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de roket saldırısında 4 kişi öldü - Son Dakika


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