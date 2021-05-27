Somali'de seçimlerin 60 gün içinde yapılması konusunda anlaşıldı - Son Dakika

Somali Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Yusuf, yapılan görüşmelerin sonunda, Ulusal Danışma Forumunda seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Somali'de 60 gün içinde seçimlerin yapılacağı duyuruldu. Somali Enformasyon Bakan Yardımcısı Abdirahman Yusuf yaptığı açıklamada, Ulusal Danışma Forumunda seçim takvimi hakkında yapılan görüşmeler sonucunda seçimlerin 60 gün içinde yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

Eyalet liderleriyle 5 gün süren müzakerelerin ardından Devlet Başkanı Muhammed Abdullahi Muhammed, "Bugün tarihi bir gün" ifadelerini kullanarak, "Saygı, sabır ve uzlaşma çerçevesinde günlerdir süren tartışmalardan sonra, seçimlerin tartışmalı konuları üzerinde fikir birliğine varmayı başardık" dedi.

Somali'de geçtiğimiz Nisan ayında alt mecliste yapılan oylamada mevcut hükümetin görev süresinin 2 yıl daha uzatılarak, doğrudan seçimlere ülkenin hazırlanması amaçlanmıştı. Üst meclise giden tasarı ise reddedilmiş halk sokaklara dökülmüştü. Merkezi hükümet ve Somali'nin 5 eyaletinin liderleri, devlet başkanının Şubat ayında sona eren görev süresi öncesi seçim koşulları üzerinde anlaşamamıştı. - MOGADİŞU