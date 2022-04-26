Somali'de senatonun başına ikinci kez Abdi Haşi Abdullah seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Somali'de senatonun başına ikinci kez Abdi Haşi Abdullah seçildi

26.04.2022 20:41
Somali'de senatonun başına ikinci kez Abdi Haşi Abdullah seçildi

Somali'de meclisin üst kanadı olan senatonun başkanlığına yeniden Abdi Haşi Abdullah seçildi.

Somali'de meclisin üst kanadı olan senatonun başkanlığına yeniden Abdi Haşi Abdullah seçildi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, senatonun yeni seçilen 54 üyesinden 28'inin oyunu alan Abdi Haşi Abdullah, peş peşe ikinci kez Senato Başkanı oldu.

Başkent Mogadişu'da yüksek güvenlikli ortamda gerçekleştirilen seçimlerde Anayasa İşleri Bakanı Salah Ahmed Jama 24 oy aldı.

Ülkede devam eden sorunlara rağmen son iki senedir ertelenen ve geçen sene 29 Temmuz'da yeniden başlayan seçimlerin önemli bir kısmı tamamlandı.

Halk Meclisi seçimleri, 1 Kasım 2021'de başladı ve birçok ertelemenin ardından 31 Mart'ta tamamlandı. Seçimler sonucunda 275 sandalyeden 26'sı boş kaldı.

Somali'de aylardır süren milletvekili seçimlerinde meclisin alt ve üst kanadına seçilen vekiller, başkent Mogadişu'da yemin etmeye başladı.

Geçen senenin başından beri ertelenen ve ülkede siyasi krize neden olan cumhurbaşkanı seçimleri, meclis seçimlerinin tamamlanması sonrası yapılacak.

Seçilen meclis üyeleri, hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirleyecek.

YORUMLAR
500
Somali'de Abdi Haşi ikinici kez meclis başkanı seçildi Somali'de Abdi Haşi ikinici kez meclis başkanı seçildi Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü Son dakika haberleri | Somali'de bombalı saldırı: 7 ölü

Mogadişu, Anayasa, Senato, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de senatonun başına ikinci kez Abdi Haşi Abdullah seçildi - Son Dakika


Son Dakika
20:31 Taksim'de Gezi Parkı davasında çıkan kararlar protesto edildi
20:25 İstanbul'daki TÜGVA binasına yapılan saldırın faili yakalandı!
20:20 Rusya lideri Putin'den olumlu sinyal: Kiev'in anlaşma konusundaki tutumu olumlu yönde değişti
20:09 Arda Turan futboldan sonraki yeni mesleği için ekibini hazırlıyor!
19:48 Vitor Pereira'yı mumla aratacak bir hoca gündemde
19:43 Mersin'de özel bir kreşte skandal görüntüler! Öğrencilere zorla yemek yediren bakıcı hakkında soruşturma başlatıldı
19:39 Manisa'da 22 yaşındaki genç otel odasında ölü bulundu
19:14 Fenerbahçe'den resmi teknik direktör açıklaması geldi!
19:13 "Türkiye'nin ömrü de uzun değildir" açıklamasında bulunan HDP'li Ömer Öcalan'a soruşturma başlatıldı!
18:14 Son Dakika: Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde bir Mehmetçiğimiz şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 20:50:09. #1.12#
SON DAKİKA: Somali'de senatonun başına ikinci kez Abdi Haşi Abdullah seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement