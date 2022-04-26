Somali'de senatonun başına ikinci kez Abdi Haşi Abdullah seçildi - Son Dakika

Somali'de meclisin üst kanadı olan senatonun başkanlığına yeniden Abdi Haşi Abdullah seçildi.

Somali Ulusal Televizyonunun (SNTV) haberine göre, senatonun yeni seçilen 54 üyesinden 28'inin oyunu alan Abdi Haşi Abdullah, peş peşe ikinci kez Senato Başkanı oldu.

Başkent Mogadişu'da yüksek güvenlikli ortamda gerçekleştirilen seçimlerde Anayasa İşleri Bakanı Salah Ahmed Jama 24 oy aldı.

Ülkede devam eden sorunlara rağmen son iki senedir ertelenen ve geçen sene 29 Temmuz'da yeniden başlayan seçimlerin önemli bir kısmı tamamlandı.

Halk Meclisi seçimleri, 1 Kasım 2021'de başladı ve birçok ertelemenin ardından 31 Mart'ta tamamlandı. Seçimler sonucunda 275 sandalyeden 26'sı boş kaldı.

Somali'de aylardır süren milletvekili seçimlerinde meclisin alt ve üst kanadına seçilen vekiller, başkent Mogadişu'da yemin etmeye başladı.

Geçen senenin başından beri ertelenen ve ülkede siyasi krize neden olan cumhurbaşkanı seçimleri, meclis seçimlerinin tamamlanması sonrası yapılacak.

Seçilen meclis üyeleri, hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirleyecek.