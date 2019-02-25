Son Dakika Haberleri: Somali'de Silahlı Saldırı: 8 Ölü

Somali'de Silahlı Saldırı: 8 Ölü

49 dakika önce

Somali'nin güneyindeki Güneybatı Somali eyaletinde temizlik işçilerini hedef alan silahlı saldırıda 8 kadın hayatını kaybetti.

Somali'de Silahlı Saldırı: 8 Ölü, System.String[]
Somali'nin güneyindeki Güneybatı Somali eyaletinde temizlik işçilerini hedef alan silahlı saldırıda 8 kadın hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, özerk yönetime sahip Güneybatı Somali eyaletinin Hava Abdi bölgesinde bir temizlik kampanyasına katılan temizlik işçisi 8 kadın, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralananların da olduğu belirtilirken, yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Güneybatı Somali eyaletinden bir yetkili, saldırıdan terör örgütü Eş-Şebab'ın sorumlu olduğunu belirtirken, Aşağı Şebelle Bölgesi Başkanı Muhammed İbrahim de saldırının genelde savunmasız sivilleri hedef alan Eş-Şebab örgütünün parmak izlerini taşıdığını ifade etti.

Saldırının sorumluluğunu ise henüz üstlenen olmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Somali, Güncel
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