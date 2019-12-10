Son Dakika › Dünya › Somali'de siyasetçilerin kaldığı otele silahlı saldırı - Son Dakika Dünya
Somali'de siyasetçilerin kaldığı otele silahlı saldırı
6 saat önce
Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan ve genellikle siyasetçiler tarafından kullanılan otele silahlı saldırı yapıldı. Ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi edinilemeyen saldırıyı El Şebap örgütü üstlendi.
Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan ve genellikle siyasetçiler tarafından kullanılan otele silahlı saldırı yapıldı. Ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi edinilemeyen saldırıyı El Şebap örgütü üstlendi.
Somalili polislerden adının Ahmet olduğunu açıklayan bir yetkili, saldırının silahlı kişilerin otelin girişine yaklaşmasıyla başladığını söyledi. Ahmet, saldırganları ilk önce polis sandıklarını ancak daha sonra atılan el bombaları ve açılan ateşle çatışmanın başladığını kaydetti. Aynı yetkili silahlı çatışmanın devam ettiğini kaydetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:16
Son Dakika ABD'de silahlı çatışma paniği! 1 polis yaralandı Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Peter Handke'ye tepki gösteren İsveçli gazeteci Doctare: Nobel madalyamı iade edeceğim MSB'den soykırım destekçisi Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki geldi