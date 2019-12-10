Son Dakika Haberleri: Somali'de siyasetçilerin kaldığı otele silahlı saldırı
Son Dakika Dünya Somali'de siyasetçilerin kaldığı otele silahlı saldırı - Son Dakika Dünya

Somali'de siyasetçilerin kaldığı otele silahlı saldırı

6 saat önce

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan ve genellikle siyasetçiler tarafından kullanılan otele silahlı saldırı yapıldı. Ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi edinilemeyen saldırıyı El Şebap örgütü üstlendi.

Somali'de siyasetçilerin kaldığı otele silahlı saldırı, System.String[]

Somali'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınında bulunan ve genellikle siyasetçiler tarafından kullanılan otele silahlı saldırı yapıldı. Ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi edinilemeyen saldırıyı El Şebap örgütü üstlendi.


Somalili polislerden adının Ahmet olduğunu açıklayan bir yetkili, saldırının silahlı kişilerin otelin girişine yaklaşmasıyla başladığını söyledi. Ahmet, saldırganları ilk önce polis sandıklarını ancak daha sonra atılan el bombaları ve açılan ateşle çatışmanın başladığını kaydetti. Aynı yetkili silahlı çatışmanın devam ettiğini kaydetti.

Euronews.com'da Görüntüle

Ak Saray, Somali, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 09:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'de silahlı çatışma paniği! 1 polis yaralandı
Somali'de milletvekillerinin kaldığı otele silahlı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı Peter Handke'ye tepki gösteren İsveçli gazeteci Doctare: Nobel madalyamı iade edeceğim MSB'den soykırım destekçisi Handke'ye Nobel ödülü verilmesine tepki geldi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 03:36:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Somali'de siyasetçilerin kaldığı otele silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]