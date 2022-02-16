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Somali'de siyasi krize yol açan meclis seçimleri yarılandı - Son Dakika

Somali'de siyasi krize yol açan meclis seçimleri yarılandı

16.02.2022 21:27
Somali'de siyasi krize yol açan meclis seçimleri yarılandı

Somali'de defalarca ertelendiği için siyasi krize yol açan meclis seçiminde vekillerin yarıya yakını belirlendi.

Somali'de defalarca ertelendiği için siyasi krize yol açan meclis seçiminde vekillerin yarıya yakını belirlendi.

Birleşmiş Milletler (BM) Somali Özel Temsilcisi James Swan, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, yeni cumhurbaşkanını belirleyecek "Halk Meclisi" seçimlerinde 275 koltuktan 130'unun dolduğunu belirtti.

Koltuklardan şimdiye kadar 23'ünün kadınlara gittiğini ifade eden Swan, her ne kadar seçim sürecinde gelişmeler görülse de hızlandırılmaya ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Swan, Somalili liderler arasındaki siyasi krizin belli aralıklarla yeniden alevlendiğine dikkati çekerek, seçim sonuçlarındaki yanlış bir hesaplamanın tansiyonu çatışmaya dönüştürebileceği uyarısı yaptı.

25 Şubat'a kadar tamamlanması planlanan seçimler, 2020 yılının sonlarından bu yana defalarca ertelendi.

Aralarında eski cumhurbaşkanlarının da olduğu muhalif liderler, koltuğunda oturmayı sürdüren Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun istifasını talep ediyor.

"Halk Meclisi" olarak da bilinen alt kanadın 275 üyesi, Somali'deki farklı kabileleri temsil eden 14 bin delege tarafından 4 yıllığına seçiliyor.

Meclisin üst kanadının 54 üyesi ise eyalet konseylerince belirleniyor. Seçilen meclis üyeleri de hem meclis başkanını hem de yeni cumhurbaşkanını belirliyor.

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Birleşmiş Milletler, Somali, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Somali'de siyasi krize yol açan meclis seçimleri yarılandı - Son Dakika


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