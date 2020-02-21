Somali'de "Somali Türkiye Halk Sağlığı Derneği" kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'de 'Somali Türkiye Halk Sağlığı Derneği' kuruldu - Son Dakika

Somali'de "Somali Türkiye Halk Sağlığı Derneği" kuruldu

6 saat önce

Somali'de, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından "Somali Türkiye Halk Sağlığı Derneği" kuruldu.

Somali'de

Somali'de, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından "Somali Türkiye Halk Sağlığı Derneği" kuruldu.

SBÜ Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Eker'in başkanlığında kurulan derneğin üyeleri arasında Somali Sağlık Bakanı Fevziye Abikar, SBÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Güven Bektemur ile akademisyenler ve Somali Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinde eğitim gören halk sağlığı asistanları yer alıyor.

Dernek, Somali'deki koruyucu hekimliğin geliştirilmesi ve halk sağlığıyla ilgili farkındalığın artırılması amacıyla Somali Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi ve daha önce kurulmuş olan Somali İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği iş birliğiyle "Akılcı İlaç Kullanımı ve Akılcı Antibiyotik Kullanımı" temalı ilk bilimsel faaliyetini gerçekleştirdi.

Derneğin açılışında konuşan Prof. Dr. Eker, kuruluş amaçlarının Somali'deki önemli halk sağlığı sorunlarına çözüm üreterek sağlık düzeyinin artmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi.

Hindistan, Çin ve Afrika kıtasında antibiyotik kullanım oranında bir önceki yıla göre yüzde 76 artış yaşandığını, aşırı ve yanlış kullanıma bağlı pek çok bakterinin antibiyotiğe karşı direnç geliştirdiğini belirten Eker, "Antibiyotik direncinin en az iklim değişikliği kadar tehlikeli olduğunu ve gereksiz tüketiminin yakın gelecekte tüm insanlığı tehdit edebileceğini düşünüyorum." dedi.

Abikar da antibiyotiklerle ilgili yerleşmiş anlayış ve uygulamaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

Programda SBÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Fatih Şahiner ve Dr. Öğr. Üyesi Dr. Hilmi Erdem Sümbül tarafından katılımcılara klinik araştırma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak eğitim verildi. Eğitimin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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