Somali'de "Somturk Agro Expo 2019" açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'de 'Somturk Agro Expo 2019' açıldı - Son Dakika

Somali'de "Somturk Agro Expo 2019" açıldı

7 saat önce

Türkiye ile Somali arasında ilk tarım fuarı olma özelliği taşıyan "Somturk Agro Expo 2019" fuarı başkent Mogadişu'da açıldı.

Türkiye ile Somali arasında ilk tarım fuarı olma özelliği taşıyan "Somturk Agro Expo 2019" fuarı başkent Mogadişu'da açıldı.

Somali'deki Zemzem Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 16 Aralık'a kadar devam edecek olan fuara tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren 20 Türk ve Somali firması katılıyor.

Tarım fuarının açılışına Somali Sanayi ve Ticaret Bakanı Abdullah Ali Hasan, Tarım Bakanı Yardımcısı Hamid Ali, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Sıddık Verfa Harsi'nin yanı sıra Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz ve Somalili milletvekilleri katıldı.

Açılış kapsamında AA muhabirine açıklamada bulunan Tarım Bakanı Yardımcısı Ali, Agro Expo 2019 fuarının ülkede bu türde düzenlenen ilk fuar olduğunu ifade etti.

Somali'nin devasa tarımsal zenginliklere sahip olduğunu ancak yatırım ve pazarlamaya ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Ali, fuar sayesinde tarım alanında bilgi alışverişinin sağlanmasını ve Somali'de tarım sektörünün canlanmasını amaçladıklarını kaydetti.

Türk firmalarından fuara geniş düzeyde katılım olduğunu belirten Ali, fuar aracılığıyla dünyaya Somali tarım ürünlerini tanıtma fırsatı bulacaklarını dile getirdi.

Türk Büyükelçi Yılmaz ise Türkiye'nin Somali'ye tarımın yanı sıra alt yapı, ekonomi, eğitim ve güvenlik gibi pek çok alanda destek verdiğini hatırlattı.

Türkiye'nin 2011'den bu yana Somali'de tarım sektörünü desteklediğini ifade eden Yılmaz, Somali'nin Afrika Boynuzu'nda stratejik bir tarım bölgesi olduğunu ve Türkiye'nin de tarım alanındaki deneyimlerini bu ülkeyle paylaşmaya hazır olduğunu aktardı.

Somali'de Somturk Agro Expo 2019 açıldı

Türkiye, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 09:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

KKTC Başbakanı Tatar: Acil ihtiyaç nedeniyle İHA ve SİHA kullanımına izin verildi
Abdullah Gül, Davutoğlu'nu arayarak Gelecek Partisi'nin kuruluşu nedeniyle tebrik etti Çavuşoğlu: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları gerçekleşirse Türkiye karşılık verir Son dakika: Libya ile askeri anlaşma Meclis'e geldi

Son Dakika Haberleri
04:26 Emniyet müdürlüğü'nü gözetleyen şüpheli güvenlik güçlerini alarma geçirdi - Son Dakika
04:00 Lübnan'da güvenlik güçleriyle göstericiler arasında gerginlik - Son Dakika
03:55 Kadın milletvekillerinden "Las Tesis" protestosu - Son Dakika
03:27 Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen 5 şüpheli otelde sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
03:18 Yazıhan İlçe Emniyet Amirliği binasına "silahlı saldırı yapıldığı" iddiaları - Son Dakika
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 04:39:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Somali'de "Somturk Agro Expo 2019" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]