Somali'de son üç haftada 100'den fazla Eş-Şebab üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Somali ordusu, 3 Haziran'da, Türkiye 'de eğitim alan ve "Gorgor" adını taşıyan 6. Özel Kuvvetler Taburunun başındaki Tümgeneral Mohamed Abdiwahid'in Orta Şabel'de militanlarla girilen çatışmada hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Somali ulusal televizyonu SNTV'nin haberine göre, ülkenin Orta Şabel bölgesinde başlayan güvenlik operasyonu üçüncü haftasında devam ediyor.

Somali 'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik başlatılan askeri operasyonda son üç haftada 100'den fazla örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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