Somali'de Tartışmalı Seçimi Eski Bakan Kazandı

Somali'de gösterilere ve 11 kişinin ölümüne yol açan Güney Batı eyaleti seçimlerini eski Enerji Bakanı Abdülaziz Muhammed Hasan kazandı.

Somali'de gösterilere ve 11 kişinin ölümüne yol açan Güney Batı eyaleti seçimlerini eski Enerji Bakanı Abdülaziz Muhammed Hasan kazandı.





Hasan, eyaletteki milletvekillerinin oy kullandığı seçimlerde, 147 oyun 101'ini alarak yeni eyalet başkanı oldu.





Başkanlığa aday olan ve geçen hafta gözaltına alınan eski Eş-Şebab örgütü sözcüsü Muhtar Ebu Mansur ise seçimlerde yarışmadı.





Mansur'un gözaltına alınması sonrası eyalette çıkan gösterilerde polis ve eylemciler arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda biri milletvekili 11 kişi hayatını kaybetmişti.





Mansur'un seçimlerde yarışmasına müsaade edilmediği için tepki gösteren Bayındırlık Bakanı Abdifatah Geesy istifa etmiş, Meclis Başkanı Mohamed Mursal, Mansur'un serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu.





Eyalet seçim komitesi daha önce federal hükümetin Mansur'a koyduğu seçim yasağına rağmen eski Eş-Şebab liderinin seçimlerde yarışabileceğine karar vermişti.





Geçen yıl örgütten ayrıldığını açıklayan ve hükümet güçlerine teslim olan Mansur'un seçim vaatleri arasında Eş-Şebab'a karşı mücadele etmek de bulunuyordu.





Mansur, örgütten ayrıldıktan sonra militanlara örgütü terk etmeleri çağrısı yapmıştı.

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