Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a ait evde patlama: En az 60 ölü - Son Dakika

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde terör örgütü Eş-Şebab'a ait mühimmat dolu evde meydana gelen patlama sonucu en az 60 örgüt üyesi öldü.

Somali'nin Aşağı Şabel bölgesinde yer alan Ala-Futow kasabasında terör örgütü Eş-Şebab'a ait mühimmat dolu evde patlama meydana geldiği bildirildi. Somali Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bomba düzeneklerinin bulunduğu evde bir bombanın infilak etmesinin ardından en az 60 örgüt üyesinin öldüğü belirtildi. Ölenler arasında bomba uzmanları ve yabancı teröristlerin de bulunduğu ifade edildi.

-İHA-