Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyon: 13 ölü - Son Dakika

Türk askeri tarafından eğitilen Somali özel ordusu, Aşağı Şebelle bölgesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 13 üyesi etkisiz hale getirdi.

Aşağı Şebelle Komutanı İsmail Abdimalik Malin, askeri radyoda yaptığı açıklamada, Somali'nin Danab olarak bilinen özel eğitilmiş ordusunun, Aşağı Şebelle bölgesine bağlı Leego kentinde örgüte yönelik operasyonda 13 Eş-Şebab üyesinin öldürüldüğünü, çok sayıda teröristin yaralandığını ifade etti.

Öte yandan Somali Silahlı Kuvvetleri Komutanı Adawa Yusuf Rage, "Eş-Şebab ile mücadele konusunda Türk kardeşlerimize bu özel kuvvetlere verdiği eğitim için teşekkür etmek istiyorum. Bu birim, terör örgütüne karşı mücadelede çok yardımcı olacak." ifadesini kullandı.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlileri ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.