Somali ordusu 13 yıl sonra stratejik kasabayı Eş-Şebab'tan geri aldı - Son Dakika
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Somali ordusu 13 yıl sonra stratejik kasabayı Eş-Şebab'tan geri aldı

20.09.2022 14:40
Somali ordusu 13 yıl sonra stratejik kasabayı Eş-Şebab'tan geri aldı

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda son 3 günde en az 100 örgüt üyesi etkisiz hale getirilirken ordu, 13 yıl sonra stratejik Booco kasabasını özgürleştirdi.

Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonda son 3 günde en az 100 örgüt üyesi etkisiz hale getirilirken ordu, 13 yıl sonra stratejik Booco kasabasını özgürleştirdi.

Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali ordusu ve ABD güçleri tarafından Hiran bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 100 Eş-Şebab militanı öldürüldü.

Ordu, 13 yıldır Eş-Şebab'ın kontrol ettiği Booco kasabasını da geri aldı.

Hiran Valisi Ali Jeyte, Somali güçlerinin, yerel sakinlerin yardımıyla Booco kasabasını kontrol altına aldığını duyurdu.

Booca, Hiran'ın başkenti Beledweyne'ye 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, geçen hafta, Eş-Şebab'a yönelik operasyon mesajı vererek sivillere örgütün bulunduğu bölgelerden uzaklaşmaları çağrısı yapmıştı.

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Kaynak: AA

Somali, Ordu, Güncel, Son Dakika

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