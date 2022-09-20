Somali Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Somali ordusu ve ABD güçleri tarafından Hiran bölgesinde düzenlenen operasyonda en az 100 Eş-Şebab militanı öldürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Somali ordusu 13 yıl sonra stratejik kasabayı Eş-Şebab'tan geri aldı - Son Dakika

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