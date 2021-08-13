Somali'de ordu birliklerinin Eş-Şebab'a yönelik operasyonlarında 10 örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Yerel basındaki habere göre, ülkenin Berhani ve Kismayo bölgelerinde Eş-Şebab'a yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda örgüt üyesinin de yaralandığı, örgüte ait önemli mühimmatın ele geçirildiği ifade edildi.
Eş-Şebab, bölgede sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın 10 üyesi etkisiz hale getirildi - Son Dakika