Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın bölgedeki elebaşı etkisiz hale getirildi

Somali'nin Hiran bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın bölge sorumlusu olmakla suçlanan Rakib Muhammed Hasan etkisiz hale getirildi.

Somali Ulusal Televizyonunun haberine göre, ordunun Jicibow mıntıkasında yaptığı güvenlik operasyonunda bölgenin elebaşı olmakla suçlanan Rakib Muhammed Hasan ve 20 terörist öldürüldü.

Bölgede son 2 gündür yapılan operasyonların sürdüğü aktarıldı.

Eş-Şebab'a karşı ülkenin orta ve güney kesimlerinde topyekun mücadele başlatan Somali hükümeti, başkent ve büyük şehirlerde yaşayan halkı örgüte destek olmamaları için uyardı.

Son bir ayda yapılan operasyonlarda yüzlerce terörist öldürülürken örgütün kontrolündeki bazı kasaba ve köyler de kurtarıldı.

Eş-Şebab operasyonların ardından çok sayıda bombalı saldırı ve suikast düzenledi.

Son olarak Mogadişu hükümeti, yerel basına Eş-Şebab'ın açıklamalarını ve örgüte bağlı sitelerdeki propaganda içeriklerini kullanma yasağı getirdi.