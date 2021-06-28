Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'ın saldırılarında en az 20 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Ertelenen seçimlere hazırlanan Somali'de ordunun Eş-Şebab'a yönelik operasyonları devam ediyor. Son günlerde bu operasyonlarda 300'e yakın örgüt üyesi etkisiz hale getirildi.

Eş-Şebab ise saldırılarda en az 34 askeri öldürdüğünü öne sürdü.

Somali 'de Eş-Şebab terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarında en az 20 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

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