Son dakika haberi! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi - Son Dakika

Son dakika haberi! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi

29.11.2020 20:19
Son dakika haberi! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi, System.String[]

Son dakika haberleri... Somali'de ordu yetkililerinin öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi.

Somali'de ordu yetkililerinin öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi.

Somali'de Askeri Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'da ordu yetkililerinin öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan terör örgütü Eş-Şebab militanı olan 3 kişinin infaz edildiği duyuruldu.

Mahkeme Savcısı Abdullahi Bille Kamey gazetecilere verdiği demeçte, infaz edilen teröristlerin bir dizi suikast düzenlediğini aktararak, suikastlar sonucu hayatını kaybeden bazı polis ve askeri yetkililerin isimlerini paylaştı.

Eş-Şebab, dün başkentte bulunan bir restorana düzenlediği saldırıda 8 kişiyi öldürmüş, 10'dan fazla kişiyi yaralamıştı.

(İHA)

Son dakika haberi! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi

Eş Şebab, Somali, Terör, İnfaz, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi - Son Dakika


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