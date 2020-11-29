Son dakika haberi! Somali'de terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi - Son Dakika

Somali'de ordu yetkililerinin öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan terör örgütü Eş-Şebab militanı 3 kişi infaz edildi.

Somali'de Askeri Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, başkent Mogadişu'da ordu yetkililerinin öldürülmesini organize etmekten suçlu bulunan terör örgütü Eş-Şebab militanı olan 3 kişinin infaz edildiği duyuruldu.

Mahkeme Savcısı Abdullahi Bille Kamey gazetecilere verdiği demeçte, infaz edilen teröristlerin bir dizi suikast düzenlediğini aktararak, suikastlar sonucu hayatını kaybeden bazı polis ve askeri yetkililerin isimlerini paylaştı.

Eş-Şebab, dün başkentte bulunan bir restorana düzenlediği saldırıda 8 kişiyi öldürmüş, 10'dan fazla kişiyi yaralamıştı.

(İHA)