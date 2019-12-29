Somali'de terör saldırısında ölen 2 türk'ün cenazesi getiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Somali'de terör saldırısında ölen 2 türk'ün cenazesi getiriliyor - Son Dakika

Somali'de terör saldırısında ölen 2 türk'ün cenazesi getiriliyor

6 saat önce

Somali'de terör saldırısında ölen 2 Türk'ün cenazesi getiriliyorSomali, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri ile 16 Somalili yaralının Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Somali'de terör saldırısında ölen 2 Türk'ün cenazesi getiriliyor

Somali, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazeleri ile 16 Somalili yaralının Türkiye'ye getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mogadişu'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşımızın naaşını ve yaralanan 16 Somalili kardeşimizi tedavi için Türkiye'ye getirecek olan TSK'ya ait uçağımız Mogadişu'dan havalandı? denildi.

Somali'de terör saldırısında ölen 2 türk'ün cenazesi getiriliyor

Mogadişu, Somali, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 05:14 Kaynak: DHA
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