Son Dakika Haberleri: Somali'de TMV aracına bombalı saldırı: 3 yaralı
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Somali'de TMV aracına bombalı saldırı: 3 yaralı

2 gün önce

ADDİS Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Somali'de TMV aracına bombalı saldırı: 3 yaralı, System.String[]

ADDİS Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, vakfa ait araca başkent Mogadişu'da seyir halindeyken bombalı saldırı yapıldı.

Patlama sonucu yaralanan 3 kişinin bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üslenen olmadı.

Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 02:42 Kaynak: AA
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