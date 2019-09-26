Son Dakika Haberleri: Somali'de TMV aracına bombalı saldırı: 3 yaralı
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Somali'de TMV aracına bombalı saldırı: 3 yaralı

1 saat önce

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, vakfa ait araca başkent Mogadişu'da seyir halindeyken bombalı saldırı yapıldı.

Patlama sonucu yaralanan 3 kişinin bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üslenen olmadı.

Somali'de TMV aracına bombalı saldırı: 3 yaralı

Mogadişu, Türkiye, Somali, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:31 Kaynak: AA
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Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca bombalı saldırı: 3 kişi yaralandı
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