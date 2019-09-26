Somali'de TMV aracına bombalı saldırı: 3 yaralı

Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.

AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, vakfa ait araca başkent Mogadişu'da seyir halindeyken bombalı saldırı yapıldı.

Patlama sonucu yaralanan 3 kişinin bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı henüz üslenen olmadı.