Somali'de TMV aracına bombalı saldırı: 3 yaralı
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Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 05:31 Kaynak: AA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Türkiye Maarif Vakfı'na (TMV) ait bir aracın geçişi sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi yaralandı.
AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan edindiği bilgiye göre, vakfa ait araca başkent Mogadişu'da seyir halindeyken bombalı saldırı yapıldı.
Patlama sonucu yaralanan 3 kişinin bölgedeki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında alındığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Saldırıyı henüz üslenen olmadı.
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