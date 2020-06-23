Somali'de Türk askeri eğitim üssünü hedef alan intihar eylemi son anda önlendi - Son Dakika

Somali'de Türk askeri eğitim üssünü hedef alan intihar eylemi son anda önlendi

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi, askerler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk askeri eğitim üssü önünde intihar saldırısında bulunmak isteyen bir kişi, askerler tarafından fark edilerek etkisiz hale getirildi.

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Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığa karışan bir intihar eylemcisinin fark edilerek vurulduğunu belirtti.

Yılmaz, eylemcinin kalabalığın arasından ayrılarak içeri girmeye çalıştığını ve Somalili askerlerin "dur" ihtarına uymayınca vurulduğunu aktararak, "Eylemcinin vurulması sonrası patlama yaşandı. Bir sivilin olay yerinde, bir sivilin de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisini aldık." dedi.

Olay yerinde herhangi bir Somalili askerin ve Türk vatandaşının zarar görmediği öğrenildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, Eylül 2017'de dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar tarafından açılmıştı.

Mogadişu, Somali, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 12:17 Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Somali'de Türk askeri eğitim üssünü hedef alan intihar eylemi son anda önlendi - Son Dakika Dünya

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