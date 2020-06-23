Somali'de Türk askeri üssü önünde patlama: 2 ölü - Son Dakika

Somali'de Türk askeri üssü önünde patlama: 2 ölü

Somali'nin başkenti Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Üssü önünde bombalı saldırı gerçekleştirmek isteyen bir kişinin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada patlama meydana geldi.

Somali'de Türk askeri üssü önünde patlama: 2 ölü, System.String[]

Somali'nin başkenti Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Üssü önünde bombalı saldırı gerçekleştirmek isteyen bir kişinin güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği sırada patlama meydana geldi. Patlamada 2 kişi hayatını kaybetti.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da TURKSOM Askeri Eğitim Üssü önünde öğrenci seçmeleri sırasında kalabalığın arasına karışan ve intihar saldırısı gerçekleştirmeye çalışan bir kişi güvenlik güçleri tarafından vuruldu. Somali İletişim Bakanlığı Sözcüsü İsmail Muhtar Omar, Demirören Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini; ölenlerden birinin seçmelere gelen öğrencilerden, diğerinin ise orada bulunan bir sivil olduğunu belirtti.


Mogadişu, Somali, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Somali'de Türk askeri üssü önünde patlama: 2 ölü - Son Dakika Dünya

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