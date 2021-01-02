Son dakika haber... Somali'de Türk işçilere intihar saldırısı: 4 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Somali'de yol yapımı sırasında Türk ve Somalili işçilerin bulunduğu bölgeye düzenlenen bombalı saldırıda 1'i Türk olmak üzere 4 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'nun 13 kilometre dışında kırsal alanda bulunan Lafoole bölgesinde yol yapımı çalışmaları sırasında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 1'i Türk 4 kişi hayatını kaybederken, 4'ü Türk 5 kişi yaralandı. Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi. Teröristin Mogadişu-Afgoye arasındaki yol yapımı çalışmalarının devam ettiği bölgeye girmeye çalıştığı sırada bölgede güvenliği sağlayan ve Türkiye tarafından eğitilen Somali Özel Hareket Polisleri tarafından engellediği ve teröristin kendini patlattığı bildirildi. Saldırıda yaralananların ise başkentte bulunan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi.

Mogadişu ve Afgoye arasında yapımı devam eden 30 kilometrelik yolda çalışan Türk işçilere, daha önce de birkaç kez saldırı düzenlenmişti.

-İHA-