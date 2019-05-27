Son Dakika Haberleri: Somali'de Türk ve Somali kardeşlik iftarı

Somali'de Türk ve Somali kardeşlik iftarı

3 saat önce

Somali'de Türk ve Somali kardeşlik iftarı verilerek, kumanya dağıtımı yapıldı.

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Somali'de Türk ve Somali kardeşlik iftarı verilerek, kumanya dağıtımı yapıldı.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin çalışanları Ramazan ayı münasebetiyle hastane bahçesinde yoğun katılımlı iftar programı düzenledi.

Kardeşlik duygusunu pekiştirmek ve Ramazan ayının bereketini birlikte yaşamak için düzenlenen programa hastanede çalışan Türk ve Somalili personel ve hastanede yatmakta olan hastaların yakınları ile yaklaşık 500 kişi katılım sağladı. Akşam ezanının okunmasıyla hep birlikte iftarlar açıldı.

İftar hastane yönetimi Doç. Dr. İsmail Yılmaz, "Manevi huzuru yaşamakta olduğumuz af, mağfiret ve kurtuluş ayı olan Ramazanı Şerif'in birlik ve beraberliğimizin kuvvetlenmesine vesile olmasını diliyorum. Huzur ve kardeşliğimiz ebedi olsun" diye konuştu.

Ayrıca Somali'de mülteci kamplarda yasayan 450 aile ve hastane çalışanların 600 ailesine olmak üzere 1050 kişi hastane kampüsünde kumanya dağıtımı yapıldı.

İftar programına katılanlar memnuniyetlerini bildirerek ayrıldılar. - MOGADİŞU
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:42 Kaynak: İHA
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