Somali'de türkiye maarif vakfı'na ait araca bombalı saldırı: 3 yaralı

Somali 'nin başkenti Mogadişu 'da Türkiye Maarif Vakfı'na ait araca yönelik bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda, 3 kişinin yaralandığı belirtildi.

CNN Türk canlı yayınında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün, "Herhangi bir can kaybımız yok. Bir zırhlı aracımız okul kapısı yakınında hareket halinde iken ederken patlama olduğu bilgisi var. Yaralıların ciddi sağlık durumları yok. Birisi güvenlik, ikisi eğitim personeli olmak üzere 3 personelimiz yaralandı. Ucuz atlattığımızı düşünüyoruz" dedi.